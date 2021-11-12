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Эдегор — об Обамеянге, лишившем его гола в матче с «Уотфордом»: «Было неприятно»

12:26
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал эпизод матча 11-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:0), в котором нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг лишил его забитого мяча.

«Было неприятно, — приводит слова Эдегора Metro. — Я видел, что мяч шел в ворота. Как только Обамеянг коснулся мяча, понял, что он в офсайде. Но главное, что мы победили. Если бы они сравняли счет, было бы намного обиднее!»

На 73-й минуте встречи 22-летний норвежец пробил в нижний угол, но Обамеянг коснулся мяча перед линией ворот, и арбитры отменили гол из-за офсайда у нападающего.

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/11/11/arsenal-martin-odegaard-speaks-out-after-aubameyang-denied-him-goal-15587810/

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