Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал эпизод матча 11-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:0), в котором нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг лишил его забитого мяча.

«Было неприятно, — приводит слова Эдегора Metro. — Я видел, что мяч шел в ворота. Как только Обамеянг коснулся мяча, понял, что он в офсайде. Но главное, что мы победили. Если бы они сравняли счет, было бы намного обиднее!»

На 73-й минуте встречи 22-летний норвежец пробил в нижний угол, но Обамеянг коснулся мяча перед линией ворот, и арбитры отменили гол из-за офсайда у нападающего.