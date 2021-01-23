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Эдегор не сможет дебютировать за «Арсенал» в январе в случае перехода

12:35
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Дебют полузащитника «Реала» Мартина Эдегора за «Арсенал» в случае перехода в лондонскую команду может состояться позднее января, сообщает Daily Star.

По информации источника, 22-летний норвежец испытывает дискомфорт в колене. Сообщается, что футболисту придется пропустить неопределенный отрезок времени из-за травмы.

В сезоне-2020/21 Эдегор провел 9 матчей за «Реал» и не отличился результативными действиями. Футболист близок к переходу в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона, у английского клуба не будет права выкупа.

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