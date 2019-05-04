Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоу остался доволен своей командой после матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0). Соперник заканчивал встречу вдевятером, а "Борнмут" победный мяч забил в компенсированное время.

– Мы смогли выдать концовку в матче, – цитирует ВВС Хоу. – В игре было много событий. Наш 19-летний вратарь Марк Траверс заслужил сыграть в этом матче. Лучшего дебюта не придумать. Он великолепно сработал. В игре были моменты, которые нам не шли на пользу. Например, тема с неназначенным пенальти. Но об этом нет смысла говорить. Что касается удалений у "Тоттенхэма", то я не думаю, что Фойт шел на жесткий фол намеренно. Он слишком разогнался и слишком высоко поднял ногу. А вот реакция Сона, как мне кажется, заслуживала красной карточки. Для нас было важно выиграть после затяжной серии без домашних побед.