Хау: «Ньюкасл» сыграл достойно с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня мы сыграли достойно. Разочарованы пропущенными голами. Два простых гола. Мы могли бы сыграть лучше. Я не думаю, что это было плохое выступление, но в ситуации с голами могли бы сыграть намного лучше.

Думаю, что в целом мы справились довольно хорошо, но «Ливерпуль» никогда не являлся командой, которую вы можете полностью контролировать, учитывая их темп и качество игры, особенно на контратаках. Но в целом, я думаю, мы защищались довольно хорошо», — цитирует BBC Хау.

«Ньюкасл» с 44 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблце АПЛ.