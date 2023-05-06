Эдди Хау восхитился работой Артеты в «Арсенале»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал работу Микеля Артеты во главе «Арсенала».

«Я думаю, что он проделал невероятную работу, учитывая то, какую команду он подобрал, и положение, в котором они были, и команду, которая у него сейчас, и то, как они играют. Вы должны восхищаться всем, что он сделал», — заявил Хау на пресс-конференции.

«Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют друг с другом в рамках 35 тура АПЛ сегодня, 6 мая. «Канониры» идут на втором месте АПЛ, набрав 78 очков, «Ньюкасл» расположился на 3-й строчке с 65 очками.