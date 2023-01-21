Главный тренер «Ньюкасла» Хау: «Гимарайнс чувствует себя на 100 процентов. Он готов играть»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал физическое состояние полузащитника команды Бруну Гимарайнса.

25-летний футболист вышел в стартовом составе команды на матч против «Кристал Пэлас». На данный момент счет в игре 0:0.

«Обследование прошло хорошо. Мы наблюдали за ним день за днем и смотрели, как он себя чувствует. Вчера он тренировался и сказал, что чувствует себя на 100 процентов. Я бы не стал рисковать им, но медицинская команда сказала, что он готов. Это большой стимул. Он ключевой игрок для нас. Он отлично проявил себя в этом сезоне», — приводит слова Хау ВВС.