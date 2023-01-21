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Главный тренер «Ньюкасла» Хау: «Гимарайнс чувствует себя на 100 процентов. Он готов играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал физическое состояние полузащитника команды Бруну Гимарайнса.

25-летний футболист вышел в стартовом составе команды на матч против «Кристал Пэлас». На данный момент счет в игре 0:0.

«Обследование прошло хорошо. Мы наблюдали за ним день за днем и смотрели, как он себя чувствует. Вчера он тренировался и сказал, что чувствует себя на 100 процентов. Я бы не стал рисковать им, но медицинская команда сказала, что он готов. Это большой стимул. Он ключевой игрок для нас. Он отлично проявил себя в этом сезоне», — приводит слова Хау ВВС.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 19 13 3 3 50-20 42
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 19 6 5 8 18-27 23
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
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21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 - : -
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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 22
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Гарри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
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Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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