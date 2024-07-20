Эдди Хау не стал говорить о возможном назначении в сборную Англии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о возможном назначении на пост наставника национальной команды Англии.

«Я хочу остаться в «Ньюкасле», но наши с клубом желания должны совпадать. На данный момент я не вижу смысла говорить об Англии. Мне очень нравится моя команда, я люблю болельщиков», — цитирует Хау журналист Крейг Хоуп.