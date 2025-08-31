Главный тренер «Ньюкасла» Хау — о новичке Вольтемаде: «Он крупный, но у него хорошие технические навыки»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал переход немецкого полузащитника Ника Вольтемаде.
«Мне нравятся разные аспекты его игры. Конечно, он заметен, он крупный, но у него действительно хорошие технические навыки и хорошие творческие идеи. Если бы он играл сегодня (в матче с «Лидсом» (0:0) — прим.), то помог бы нам в этом отношении, увидев то, чего не могут другие игроки.
Ему понадобится период, когда он адаптируется и поймет, чего мы от него требуем, а также для понимания испытания, которое ему предстоит пройти в АПЛ, но я думаю, что он будет забивать голы и, надеюсь, станет для нас фантастическим дополнением», — цитирует английского специалиста BBC.
23-летний немец перешел в «Ньюкасл» 30 августа. Срок контракта не уточняется. Предыдущим его клубом был «Штуттгарт». Сумма трансфера оценивается в 85 миллионов евро.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|21.08
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|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
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|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|00:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|00:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
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|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
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|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
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|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
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|Фулхэм – Челси
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