Главный тренер «Ньюкасла» Хау — о новичке Вольтемаде: «Он крупный, но у него хорошие технические навыки»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал переход немецкого полузащитника Ника Вольтемаде.

«Мне нравятся разные аспекты его игры. Конечно, он заметен, он крупный, но у него действительно хорошие технические навыки и хорошие творческие идеи. Если бы он играл сегодня (в матче с «Лидсом» (0:0) — прим.), то помог бы нам в этом отношении, увидев то, чего не могут другие игроки.

Ему понадобится период, когда он адаптируется и поймет, чего мы от него требуем, а также для понимания испытания, которое ему предстоит пройти в АПЛ, но я думаю, что он будет забивать голы и, надеюсь, станет для нас фантастическим дополнением», — цитирует английского специалиста BBC.

23-летний немец перешел в «Ньюкасл» 30 августа. Срок контракта не уточняется. Предыдущим его клубом был «Штуттгарт». Сумма трансфера оценивается в 85 миллионов евро.