Хау: «Ньюкасл» доказал, что может конкурировать с любой командой»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Потрясающий вечер. Отличная игра от начала до конца. 11 на 11 или 11 на 10. Думаю, мы заслужили победу. Главное волнение было связано с тем, как мы будем играть во втором тайме (после удаления). Мы хотели перегруппироваться. Считаю, что удаление Джейкоба Рэмси было очень несправедливым. Не думаю, что он симулировал и выпрашивал пенальти.

Знали, что не будем владеть мячом большую часть времени и что нам нужно будет хорошо обороняться. В последнее время было много вопросов о нашей защите, поэтому этот матч был хорошей возможностью ответить на эти вопросы, и мы это сделали.

Победный гол Осулы? Он сделал 10 ударов в конце тренировки, и ему хотелось большего. Молодец. Это все его желание. Он подарил болельщикам невероятный момент. Это отличный момент для него, и он этого заслуживает. Надеюсь, это станет для него поворотным моментом. «Ньюкасл» доказал, что может конкурировать с любой командой», — цитирует BBC Хау.

«Ньюкасл» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало первым под руководством Майкла Кэррика. Команда занимает 3-е место — 51 очко.

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