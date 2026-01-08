Хау: «Ни один матч АПЛ в этом сезоне не бывает легким»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Лидсом» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Мне будет сложно объяснить, потому что это была сумасшедшая игра. Сегодня «Ньюкасл» был не в лучшей форме, «Лидс» играл очень хорошо, но у нас был боевой дух, сплоченность и борьба, благодаря которым мы не сдавались. Мы боролись до конца, и это отличная победа. Ни один матч АПЛ в этом году, как показывает турнирная таблица, не бывает легким, и эта победа — ценный результат.

Мы еще ни разу в этом сезоне не отыгрывались, так что это здорово. В этом сезоне «Ньюкасл» несколько раз оказывался в роли догоняющих, так что сегодня случился лучший для нас сценарий», — цитирует BBC Хау.

«Ньюкасл» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 16-й строчке — 23 очка.