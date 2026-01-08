Хау: «Ни один матч АПЛ в этом сезоне не бывает легким»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Лидсом» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Мне будет сложно объяснить, потому что это была сумасшедшая игра. Сегодня «Ньюкасл» был не в лучшей форме, «Лидс» играл очень хорошо, но у нас был боевой дух, сплоченность и борьба, благодаря которым мы не сдавались. Мы боролись до конца, и это отличная победа. Ни один матч АПЛ в этом году, как показывает турнирная таблица, не бывает легким, и эта победа — ценный результат.
Мы еще ни разу в этом сезоне не отыгрывались, так что это здорово. В этом сезоне «Ньюкасл» несколько раз оказывался в роли догоняющих, так что сегодня случился лучший для нас сценарий», — цитирует BBC Хау.
«Ньюкасл» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 16-й строчке — 23 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|21
|15
|4
|2
|40-14
|49
|
2
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|33-24
|43
|
3
|Ман. Сити
|21
|13
|4
|4
|45-19
|43
|
4
|Ливерпуль
|21
|10
|5
|6
|32-28
|35
|
5
|Брентфорд
|21
|10
|3
|8
|35-28
|33
|
6
|МЮ
|21
|8
|8
|5
|36-32
|32
|
7
|Ньюкасл
|21
|9
|5
|7
|32-27
|32
|
8
|Челси
|21
|8
|7
|6
|34-24
|31
|
9
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|30-30
|31
|
10
|Сандерленд
|21
|7
|9
|5
|21-22
|30
|
11
|Эвертон
|21
|8
|5
|8
|23-25
|29
|
12
|Брайтон
|21
|7
|8
|6
|31-28
|29
|
13
|Кр. Пэлас
|21
|7
|7
|7
|22-23
|28
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|6
|8
|30-27
|27
|
15
|Борнмут
|21
|6
|8
|7
|34-40
|26
|
16
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|29-37
|22
|
17
|Нот. Форест
|21
|6
|3
|12
|21-34
|21
|
18
|Вест Хэм
|21
|3
|5
|13
|22-43
|14
|
19
|Бернли
|21
|3
|4
|14
|22-41
|13
|
20
|Вулверхэмптон
|21
|1
|4
|16
|15-41
|7
|17.01
|15:30
|МЮ – Ман. Сити
|- : -
|17.01
|18:00
|Челси – Брентфорд
|- : -
|17.01
|18:00
|Лидс – Фулхэм
|- : -
|17.01
|18:00
|Ливерпуль – Бернли
|- : -
|17.01
|18:00
|Сандерленд – Кр. Пэлас
|- : -
|17.01
|18:00
|Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|17.01
|20:30
|Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|18.01
|17:00
|Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|18.01
|19:30
|Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|19.01
|23:00
|Брайтон – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|16
|1
|5
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|12
|1
|4
|
|
Марк Кукурелья
Челси
|19
|1
|3