8 января, 03:19

Хау: «Ни один матч АПЛ в этом сезоне не бывает легким»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Лидсом» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Мне будет сложно объяснить, потому что это была сумасшедшая игра. Сегодня «Ньюкасл» был не в лучшей форме, «Лидс» играл очень хорошо, но у нас был боевой дух, сплоченность и борьба, благодаря которым мы не сдавались. Мы боролись до конца, и это отличная победа. Ни один матч АПЛ в этом году, как показывает турнирная таблица, не бывает легким, и эта победа — ценный результат.

Мы еще ни разу в этом сезоне не отыгрывались, так что это здорово. В этом сезоне «Ньюкасл» несколько раз оказывался в роли догоняющих, так что сегодня случился лучший для нас сценарий», — цитирует BBC Хау.

«Ньюкасл» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 16-й строчке — 23 очка.

Эрлинг Холанн.У «Ман Сити» три ничьих подряд, «Челси» и «МЮ» без побед с новыми тренерами, «Наполи» сделал подарок «Интеру»
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
Флетчер: «Разочарован тем, что «МЮ» не выиграл у «Брайтона»

Флетчер: «Я буду главным тренером «МЮ» в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим»
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2
 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
3
 Ман. Сити 21 13 4 4 45-19 43
4
 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5
 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6
 МЮ 21 8 8 5 36-32 32
7
 Ньюкасл 21 9 5 7 32-27 32
8
 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9
 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10
 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11
 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
12
 Брайтон 21 7 8 6 31-28 29
13
 Кр. Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14
 Тоттенхэм 21 7 6 8 30-27 27
15
 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16
 Лидс 21 5 7 9 29-37 22
17
 Нот. Форест 21 6 3 12 21-34 21
18
 Вест Хэм 21 3 5 13 22-43 14
19
 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20
 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15-41 7
