Эд Ширан стал совладельцем «Ипсвича»

«Ипсвич Таун» на официальном сайте объявил, что знаменитый музыкант Эд Ширан приобрел миноритарный пакет акций клуба.

«Эд, преданный болельщик и главный спонсор мужской и женской команд с 2021 года, приобрел контрольный пакет акций через свою компанию Gamechanger 20 Ltd», — говорится в пресс-релизе.

33-летний бринаец в 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место.