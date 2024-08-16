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Сегодня, 04:19

Эд Ширан стал совладельцем «Ипсвича»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ипсвич Таун» на официальном сайте объявил, что знаменитый музыкант Эд Ширан приобрел миноритарный пакет акций клуба.

«Эд, преданный болельщик и главный спонсор мужской и женской команд с 2021 года, приобрел контрольный пакет акций через свою компанию Gamechanger 20 Ltd», — говорится в пресс-релизе.

33-летний бринаец в 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место.

Футбол
ФК Ипсвич Таун
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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17.08 14:30
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 - : -
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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