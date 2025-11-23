Эзе стал четвертым игроком с хет-триком в дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе забил три гола в матче с «Тоттенхэмом» (4:1) в 12-м туре чемпионата Англии.

27-летний хавбек стал автором четвертого хет-трика в официальных матчах между клубами из Северного Лондона. Ранее по три гола в дерби забивали Тед Дрейк (за «Арсенал» в 1934 году), Терри Дайсон (за «Тоттенхэм» в 1961-м) и Алан Сандерленд (за «Арсенал» в 1978-м).

«Арсенал» набрал 29 очков и лидирует в таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 18 очками — на 9-й строчке.