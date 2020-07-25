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Джуд Беллингем: «Переход в «Боруссию» — идеальный шаг для моего развития»

14:46

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о своем решении перейти в этот клуб из «Бирмингема». 17-летний хавбек перешел к «шмелям» за 23 миллиона евро.

— «Боруссия» отлично работала с молодыми футболистами в последние годы, никто не превзошел этот клуб, — цитирует Manchester Evening News Беллингема. — Стадион, фанаты, люди в Дортмунде просто заставляют тебя влюбиться в клуб. Я уже поговорил с Джейдоном Санчо — живым примером того, чего можно достичь, если поступать правильно. Я выбрал «Боруссию», потому что это идеальный шаг для моего развития. Рад, что эта трансферная сага закончилась, потому что в последнее время меня раздражал шум вокруг моей персоны, пока я просто хотел играть за «Бирмингем». Сейчас у меня уже нет такой возможности, грустно покидать Англию, но я оптимистично настроен насчет своего будущего.

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