Джошуа Кинг: «Понимали, что для победы над «МЮ» может хватить и одного гола»

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг остался доволен победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче чемпионата Англии. Победный мяч забил сам 27-летний норвежец.

— Хочется забивать в каждом матче, особенно приятно забить победный мяч, — цитирует ВВС Кинга. — Я был сосредоточен на воротах и даже не видел, кто рядом со мной. Удалось исполнить удар чисто. В прошлом для нас проблемой было сохранение ворот без пропущенных мячей. Сегодня же защита отработала фантастически. А на атаку мы нацелены всегда. Понимали, что для победы может хватить и одного гола.