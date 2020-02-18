Джорждан Хендерсон: «Время Коутинью в «Ливерпуле» прошло»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Баварии» Филиппе Коутинью.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны пяти клубов чемпионата Англии, в том числе, «Ливерпуля». 27-летний бразилец выступал за мерсисайдцев с 2013 по 2018 год. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 63 миллиона фунтов.

— Филиппе мой хороший друг. Он выдающийся игрок, у него есть все, у него прекрасное отношение к футболу, — цитирует Хендерсона Goal. — Так что мы, конечно, будем ему рады ему, но все-таки я считаю, что это будет неправильное решение. Вероятно, лучше спросить об этом тренера. Парни любят его, так что если спросите любого из них, уверен, они скажут, что будут рады его возвращению. Просто я думаю, что его время в «Ливерпуле» прошло. Он двинулся дальше, и я надеюсь, скоро мы увидим того же Коутинью, которого помним здесь, в «Ливерпуле».

Напомним, сезон-2019/20 Коутинью проводит за «Баварию» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Барселоне», однако мюнхенцы имеют право выкупа игрока за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, отличился 7 голами и 8 результативными передачами.