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Джорджиньо Вайналдум: «В «Ливерпуле» не хотим думать, что мы уже чемпионы»

19:50
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум считает, то чемпионская гонка в АПЛ не закончена. Мерсисайдцы на 8 оков опережают «Манчестер Сити».

— Не хотим думать, что мы уже чемпионы, — цитирует полузащитника Sky Sports. — Это было неправильно. Уверен, что тренер не позволит нам расслабиться. Нам нужно не отвлекаться на остальные команды, потому что не можем повлиять на них. Должны быть уверены, что готовы к предстоящим матчам, все может быстро измениться. В конце сезона увидим, где окажемся.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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