Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал эпизод с травмой защитника команды, Виргила ван Дейка в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

В начале встречи вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд столкнулся с ван Дейком в подкате, нанеся голландцу тяжелое повреждение, из-за которого тот не смог продолжить встречу. Позднее стало известно, что у защитника разрыв крестообразных связок.

— В первую очередь, мы все еще опустошены тем, что произошло, — приводит Goal.com слова Вайналдума. — Это просто ненормально. Тот эпизод сильно ударил по всем нам. Кажется, всем до сих пор очень плохо от этого момента. После матча мы с другими игроками общались, кажется, никто не мог уснуть из-за травмы Виргила, из-за того, как это произошло. Мы, конечно же, расстроены. То, как Пикфорд бросился на ван Дейка — просто глупо. Я верю, что он не хотел травмировать Виргила таким образом, но он пошел в этот подкат, даже не думая о том, что произойдет после.