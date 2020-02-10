Джордан Пикфорд: «По какой-то причине все вокруг меня ненавидят. Такова судьба игрока сборной Англии»

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал об отношении к критике в свой адрес.

— По какой-то причине все вокруг меня ненавидят, — приводит BBC слова Пикфорда. — Что ж, такова судьба футболиста сборной Англии. Я думаю, пресса и эксперты — взгляните на Гари Невилла — очень хотят докопаться до тех, кто выступает за сборную. Вспомните Джо Харта — когда он был первым номером, его каждую неделю забрасывали камнями. Нужно с этим жить, нужно многому учиться. Забавно, что все поддерживают тебя во время матчей сборной, а когда возвращаешься в свою команду — начинают яростно критиковать. Стараюсь не позволять всему этому влиять на меня.

В сезоне-2019/20 Пикфорд пропустил 43 мяча в 31 матче за «Эвертон», на счету 25-летнего англичанина 8 игр «на ноль». Также, в текущем сезоне он провел 5 матчей в составе сборной Англии в отборочном турнире на чемпионат Европы-2020, на счету вратаря 5 пропущенных мячей и 3 встречи «на ноль».