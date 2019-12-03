Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд подвел итог жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии, где они встретятся с «Ливерпулем».

— Самая большая проблема для меня — это то, что мы сыграем против «Ливерпуля», что никогда не бывает приятно, — цитирует Пикфорда Sky Sports. — Мы знаем, насколько это сложная игра. Но играть с «Ливерпулем» на «Энфилде», чтобы получить результат, будет много значить для фанатов.

Для нас это тоже очень много значит, но было бы здорово сделать фанатов счастливыми и гордыми за клуб.