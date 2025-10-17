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17 октября 2025, 01:29

Пикфорд: «Хочу вывести «Эвертон» на должный уровень»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«Я в восторге. Рад, что все получилось. Это еще два года, то есть в общей сложности четыре. Я на седьмом небе от счастья, и это дает мне возможность оставить здесь свой след, двигаться вперед и вывести этот клуб на должный уровень.

«Эвертон» действительно особенный клуб для меня. Перейти сюда из «Сандерленда» молодым парнем и вырасти здесь настоящим мужчиной — это особенное время для меня и моей семьи. Думаю, все заметили перемены и то, как я вырос, но я все еще тот парень, который любит не пропускать голы. Это было грандиозное путешествие», — приводит официальный сайт клуба слова Пикфорда.

Пикфорд с 2017 года выступает за «Эвертон».

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Джордан Пикфорд
Футбол
ФК Эвертон
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Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»

Рэшфорд: «Когда я полностью раскрою свой потенциал, стану лучшей версией себя»
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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16
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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