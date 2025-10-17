Пикфорд: «Хочу вывести «Эвертон» на должный уровень»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«Я в восторге. Рад, что все получилось. Это еще два года, то есть в общей сложности четыре. Я на седьмом небе от счастья, и это дает мне возможность оставить здесь свой след, двигаться вперед и вывести этот клуб на должный уровень.

«Эвертон» действительно особенный клуб для меня. Перейти сюда из «Сандерленда» молодым парнем и вырасти здесь настоящим мужчиной — это особенное время для меня и моей семьи. Думаю, все заметили перемены и то, как я вырос, но я все еще тот парень, который любит не пропускать голы. Это было грандиозное путешествие», — приводит официальный сайт клуба слова Пикфорда.

Пикфорд с 2017 года выступает за «Эвертон».