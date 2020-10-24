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Джордан Хендерсон: «Ван Дейк сохраняет настрой, он излучает позитив, несмотря на травму»

11:37
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о состоянии партнера по команде, защитника Виргила ван Дейка, который заработал разрыв крестообразной связки в матче против «Эвертона» (2:2) на прошлой неделе.

— Без Виргила в нашей раздевалке и на тренировках, конечно, будет пустота, — приводит Goal.com слова Хендерсона. — Ван Дейк важен как для фанатов, так и для одноклубников. Впрочем, Виргил повел себя типично для себя. Одно из первых сообщений, которое он отправил нам всем, было с вдохновляющим содержанием. Что именно он написал, я, конечно, не скажу, но Ван Дейк не написал ни слова о сожалении к самому себе. Во вторник он приезжал на базу в Мелвуд и просто светился от позитива. Это большой человек. Нам нужно перенять от него этот настрой и думать только о хорошем.

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