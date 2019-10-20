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Джордан Хендерсон: «В первом тайме судья давал «МЮ» много штрафных, которые не давал «Ливерпулю»

21:05
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1). Ответный мяч за «Ливерпуль» провел Адам Лаллана на 85-й минуте.

— Я рад за Адама, потому что он усердно трудится и заслужил немного удачи. Он спас нас от поражения, это очень важное очко, — цитирует BBC Хендерсона. — Мы могли сегодня играть лучше, во втором тайме мы были гораздо сильнее, чем в первом. Если не можешь победить, не проиграй.

В первом тайме мы не играли в футбол. Во втором мы доставили сопернику больше проблем.

Думаю, арбитр в первом тайме давал «МЮ» много штрафных, которые не давал нам. Но это не может быть оправданием.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

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