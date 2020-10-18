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Джордан Хендерсон: «Пикфорд извинился за то, что травмировал ван Дейка»

10:28
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Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд принес извинения за то, что нанес травму защитнику Виргилу ван Дейку в матче 4-го тура АПЛ (2:2).

Пикфорд столкнулся с ван Дейком на 11-й минуте встречи, 29-летний голландец не смог продолжить матч. Позднее в СМИ появилась информация о том, что футболист заработал разрыв крестообразной связки.

— Все спрашивают нас об этом эпизоде, — приводит Goal.com слова Хендерсона. — Лично я считаю, что это красная карточка. Это точно не чистая игра. Если честно, то Джордан Пикфорд подошел ко мне после матча и извинился за то, что сделал с ван Дейком. Также, он попросил меня передать извинения самому Виргилу. Травма ван Дейка — это, конечно, совсем не здорово. Впрочем, помимо этого эпизода у нас и так было много моментов, так что мы должны были побеждать.

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