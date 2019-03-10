Джордан Хендерсон – о критике "Ливерпуля": "Это наша работа. Настоящее давление можно увидеть в жизни людей на пунктах приема пищи"

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон перед матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" обозначил амбиции клуба и рассказал о своем отношении к давлению на команду, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

"Ливерпуль" занимает второе место с 70 очками в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 4 балла.

– Когда ты играешь за "Ливерпуль", то любой результат, кроме победы не считается амбициями клуба. "Ливерпуль" должен выигрывать постоянно. Это правда, что на команду сейчас оказывается серьезное давление, наверное, самое большое во всем мире на данный момент. Игроки это понимают, нам это нравится, это наша работа. Кажется, что слово "давление" было повсюду с "Ливерпулем" с августа, но не вижу ничего в этом негативного. Сегодня на этом стадионе будут люди, из которых многие знают, что такое настоящее давление в жизни. Наш командный автобус часто проезжает мимо пункта приема пищи по дороге к Энфилду. Вот это настоящее давление, скажу я вам, – приводит слова Хендерсона пресс-служба "Ливерпуля".

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