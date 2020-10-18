Джордан Айю заразился коронавирусом

Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю сообщил, что заразился коронавирусом. 29-летний форвард в нынешнем сезоне успел принять участие в четырех играх АПЛ.

«К сожалению, я сдал положительный тест на Covid-19 и немедленно ухожу на карантин в соответствии с рекомендациями по охране здоровья. К счастью, я чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Я буду болеть за ребят из дома и с нетерпением жду возможности поскорее вернуться на поле. Берегите себя», — написал Айю в Twitter.