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Джонсон не поддерживает закулисные игры «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

09:48
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Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал инициативы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформированию английского футбола.

«Другие клубы АПЛ и Англии не особо поддерживают предложение двух грандов. Это закулисная игра, которая подрывает доверие к руководству лиги. Уже сейчас АПЛ и Футбольная лига Англии заверили: они не дадут ни одному клубу умереть на фоне пандемии коронавируса. Мы хотим, чтобы здравый смысл победил, и поддержка была всей футбольной английской семьи, а не только защищала интересы грандов», — цитирует представителя Джонсона The Independent.

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