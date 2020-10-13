Джонсон не поддерживает закулисные игры «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал инициативы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформированию английского футбола.

«Другие клубы АПЛ и Англии не особо поддерживают предложение двух грандов. Это закулисная игра, которая подрывает доверие к руководству лиги. Уже сейчас АПЛ и Футбольная лига Англии заверили: они не дадут ни одному клубу умереть на фоне пандемии коронавируса. Мы хотим, чтобы здравый смысл победил, и поддержка была всей футбольной английской семьи, а не только защищала интересы грандов», — цитирует представителя Джонсона The Independent.