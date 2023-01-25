Джонс объяснил, почему «Саутгемптон» проиграл «Ньюкаслу»

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 0:1.

«Я действительно горжусь уровнем игры. «Ньюкасл» — лучшая команда, сильная физическая и спортивная. У них было подписывать новичков и подписычвать, поэтому против них сложно играть. Я думал, что мы были превосходны. У соперника было несколько хороших моментов, но и у нас было несколько моментов. Нам просто немного не хватило качества игры, но как только мы обретем уверенность и подпишем одного или двух новичком, мы станем другим соперником. Я действительно горжусь своими игроками», — цитирует BBC Джонса.

Ответная игра состоится на стадионе «Ньюкасла» 31 января. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.