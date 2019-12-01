Джонджо Шелви: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви прокомментировал свой гол в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2). Хавбек в концовке встречи принес ничью «сорокам».

— Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле, — приводит слова Шелви BT Sport. — Но, конечно, для меня важен только Ньюкасл. Нам нужно набирать как можно больше очков и обезопасить клуб от возможного вылета.

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