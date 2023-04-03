Джон Терри: «Я закончился как тренер. Готов вернуться только ради работы в «Челси»

Экс-защитник «Челси» Джон Терри высказался о продолжении карьеры тренера.

«Я закончился как тренер. Я готов вернуться к тренерству только ради работы в «Челси» — чтобы работать с основой в какой-то роли. Мне нравится моя роль консультанта клуба — общаюсь с молодыми игроками, передаю им опыт и знания. Но теперь мне нравится играть в гольф и проводить время с семьей. Я ушел из «Астон Виллы» из-за семьи, нужно было их поддержать. Мне нравилось тренировать, но я видел, что есть тренеры гораздо лучше меня. Я видел себя в тренерстве, но после «Виллы» проел несколько собеседований и не добился успеха. Так что я передумал продолжать», — цитирует Терри Daily Mail.

42-летний англичанин работал в системе «Астон Виллы» с 2018 по 2021 год в должности ассистента тренера.