Джон Терри претендует на пост главного тренера «Бристоля»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри может стать главным тренером «Бристоль Сити», сообщает Birmingham Live.

Сейчас 39-летний англичанин входит в тренерский штаб «Астон Виллы», где занимает должность помощника Дина Смита.

Ранее руководство «Бристоль Сити» отправило в отставку Ли Джонсона после 4 поражений команды подряд. После 41 тура «Бристоль» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионшипа.