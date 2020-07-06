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Джон Терри претендует на пост главного тренера «Бристоля»

6 июля 2020, 21:15
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Бывший капитан «Челси» Джон Терри может стать главным тренером «Бристоль Сити», сообщает Birmingham Live.

Сейчас 39-летний англичанин входит в тренерский штаб «Астон Виллы», где занимает должность помощника Дина Смита.

Ранее руководство «Бристоль Сити» отправило в отставку Ли Джонсона после 4 поражений команды подряд. После 41 тура «Бристоль» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

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