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Сегодня, 13:16

Джон Терри поздравил Абрамовича с днем рождения: «Лучший владелец в мировом футболе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри поздравил экс-владельца клуба Романа Абрамовича с днем рождения.

24 октября Абрамовичу исполнилось 58 лет.

«С днем рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за все», — написал англичанин в соцсетях.

Также в комментариях к Терри присоединился бывший тренер синих Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Фенербахче».

Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Джон Терри
Футбол
ФК Челси
Жозе Моуринью
Роман Абрамович
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Хиддинк поздравил Абрамовича с днем рождения: «Невероятный человек»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Нот. Форест 8 3 4 1 8-6 13
9
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
10
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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Лестер – Нот. Форест
 - : -
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 - : -
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
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Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
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 10
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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

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 4 1 1
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