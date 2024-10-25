Джон Терри поздравил Абрамовича с днем рождения: «Лучший владелец в мировом футболе»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри поздравил экс-владельца клуба Романа Абрамовича с днем рождения.
24 октября Абрамовичу исполнилось 58 лет.
«С днем рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за все», — написал англичанин в соцсетях.
Также в комментариях к Терри присоединился бывший тренер синих Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Фенербахче».
Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Нот. Форест
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
9
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
10
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
11
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
12
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|- : -
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1