Джон Терри получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro

Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри в своем Instagram рассказал, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro.

40-летний экс-футболист стал выпускником тренерских курсов FA Level 5 UEFA Pro Licence 2021 года. Теперь Терри может стать главным тренером в профессиональном футбольном клубе высшего дивизиона.

Год назад сообщалось, что специалист может возглавить «Дерби Каунти».