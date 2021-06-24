Джон Терри получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro
09:51
Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри в своем Instagram рассказал, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro.
40-летний экс-футболист стал выпускником тренерских курсов FA Level 5 UEFA Pro Licence 2021 года. Теперь Терри может стать главным тренером в профессиональном футбольном клубе высшего дивизиона.
Год назад сообщалось, что специалист может возглавить «Дерби Каунти».
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю