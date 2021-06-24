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Джон Терри получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro

09:51
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Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри в своем Instagram рассказал, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro.

40-летний экс-футболист стал выпускником тренерских курсов FA Level 5 UEFA Pro Licence 2021 года. Теперь Терри может стать главным тренером в профессиональном футбольном клубе высшего дивизиона.

Год назад сообщалось, что специалист может возглавить «Дерби Каунти».

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