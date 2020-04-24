Джон Терри: «Моуринью не мог сказать «Ливерпуль», всегда называл мерсисайдцев «эти»»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о соперничестве между главным тренером «синих» и наставником «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом в середине 00-х годов.

— Помню, как Моуринью проводил собрание перед матчем с «Ливерпулем», — сказал в эфире Sky Sports Терри. — Мы тогда впервые стали чемпионами, отрыв от мерсисайдцев был где-то 20-30 очков. Жозе тогда сказал: «Мы никак не можем проиграть этим». Он даже не мог произнести название «Ливерпуль». Всегда говорил: «Вы не можете проиграть этим, мы намного лучше, чем эти». Соперничество между Моуринью и Бенитесом было очень серьезным.