Защитник "Рединга" Джон О'Ши в день своего 38-летия объявил, что завершит карьеру после окончания этого сезона, информирует клубная пресс-служба.

Футболист известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" (256 матчей, 14 трофеев) и "Сандерленд" (226 матчей). Также он провел 118 игр за сборную Ирландии.

В марте 2018-го он уже объявлял о своем уходе из футбола, но летом передумал и подписал контракт с "Редингом". В этом сезоне О`Ши провел всего 10 матчей за команду, которая борется за выживание в чемпионшипе.