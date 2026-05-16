Макгинн: «Хотелось бы, чтобы Уоткинс был шотландцем»
Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Нам пришлось переступить черту, так как проиграли последние несколько матчей в чемпионате. Мы должны быть уверенными. Это позволяет нам наслаждаться игрой.
Олли Уоткинс? Хотелось бы, чтобы он был шотландцем. Он явно разочарован был в марте, но если это дало ему мотивации, то он, конечно, отреагировал наилучшим образом. Нам так повезло, что он в «Астон Вилле». То, что он сделал для этого клуба за последние несколько сезонов, было невероятно. Надеюсь, он сможет продолжить это и на следующей неделе», — цитирует BBC Макгинна.Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. На 5-й строчке идет «Ливерпуль» с 59 очками, а на 6-й — «Борнмут» с 55-ю.
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4
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5
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|0
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|0
|0-0
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6
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12
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|0
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13
|Эвертон
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
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