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Макгинн: «Хотелось бы, чтобы Уоткинс был шотландцем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Нам пришлось переступить черту, так как проиграли последние несколько матчей в чемпионате. Мы должны быть уверенными. Это позволяет нам наслаждаться игрой.

Олли Уоткинс? Хотелось бы, чтобы он был шотландцем. Он явно разочарован был в марте, но если это дало ему мотивации, то он, конечно, отреагировал наилучшим образом. Нам так повезло, что он в «Астон Вилле». То, что он сделал для этого клуба за последние несколько сезонов, было невероятно. Надеюсь, он сможет продолжить это и на следующей неделе», — цитирует BBC Макгинна.

Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. На 5-й строчке идет «Ливерпуль» с 59 очками, а на 6-й — «Борнмут» с 55-ю.
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