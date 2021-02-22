Джои Бартон возглавил «Бристоль Роверс»
Английский футболист Джои Бартон стал главным тренером «Бристоль Роверс», информирует пресс-служба клуба 22 февраля. Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано до 2023 года.
Ранее с 2018 по 2021 год Бартон работал в команде третьего дивизиона «Флитвуд Таун». Она опустилась на 16-е место в турнирной таблице, после чего Бартон был уволен.
«Бристоль» располагается на 19-м месте в том же третьем дивизионе чемпионата Англии.
Бартон за свою карьеру футболиста выступал за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «КПР», «Марсель», «Бернли» и «Глазго Рейнджерс». Кроме того, у него 1 матч за сборную Англии.
? We are delighted to announce the appointment of Joey Barton as our new first-team Manager! #BristolRovers pic.twitter.com/jrYzDLX5ci— Bristol Rovers (@Official_BRFC) February 22, 2021
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