Джои Бартон возглавил «Бристоль Роверс»

Английский футболист Джои Бартон стал главным тренером «Бристоль Роверс», информирует пресс-служба клуба 22 февраля. Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано до 2023 года.

Ранее с 2018 по 2021 год Бартон работал в команде третьего дивизиона «Флитвуд Таун». Она опустилась на 16-е место в турнирной таблице, после чего Бартон был уволен.

«Бристоль» располагается на 19-м месте в том же третьем дивизионе чемпионата Англии.

Бартон за свою карьеру футболиста выступал за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «КПР», «Марсель», «Бернли» и «Глазго Рейнджерс». Кроме того, у него 1 матч за сборную Англии.