Джо Коул: «Фулхэм» движется в правильном направлении»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал победу «Фулхэма» над «Челси» (2:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, перед началом сезона «Фулхэм» мечтал о сорока очках, как и любой новичок. Сейчас парни в зоне европейских кубков. Они великолепны. Команда отлично защищалась сегодня. Надо отдать должное Марку Силве и клубу. «Фулхэм» движется в правильном направлении», — приводит слова Коула BT Sport.

«Фулхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко за 19 матчей. Следующая встреча команды в АПЛ пройдет 15 января против «Ньюкасла», начало — 17.00 мск.