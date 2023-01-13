Джо Коул думал, что «Челси» обыграет «Фулхэм»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Я думал, что, когда «Челси» забил, они уверенно выиграют. Им нужен был гол. Момент с красной карточкой изменил игру. Феликс был великолепен — за его 59 минут я увидел достаточно, чтобы понять, что он станет хорошим приобретением для «Челси», — цитирует BBC Коула.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).