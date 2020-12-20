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Джо Харт рассказал, что не держит зла на Гвардьолу

18:25
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Бывший голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт вспомнил, как покинул «горожан» после прихода на пост главного тренера Хосепа Гвардьолы.

«Конечно, когда мы разговаривали, я сдерживался как только мог. Я выслушал все, что он хотел сказать, — цитирует Харта The Guardian. -
Дело не только в том, что я не так хорошо играю ногами, как он хочет от вратаря. Я понял, что ему хотелось оставить в «Сити» свой след. Было направление, в котором он хотел двигаться, и он неплохо справляется, не так ли?

В этом и заключается гениальность Пепа. Он принимает решения и твердо их отстаивает. Я не испытываю к нему неприязни. Мы прекрасно ладим. И оба любим футбол».

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