Джо Харт рассказал, что не держит зла на Гвардьолу

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт вспомнил, как покинул «горожан» после прихода на пост главного тренера Хосепа Гвардьолы.

«Конечно, когда мы разговаривали, я сдерживался как только мог. Я выслушал все, что он хотел сказать, — цитирует Харта The Guardian. -

Дело не только в том, что я не так хорошо играю ногами, как он хочет от вратаря. Я понял, что ему хотелось оставить в «Сити» свой след. Было направление, в котором он хотел двигаться, и он неплохо справляется, не так ли?

В этом и заключается гениальность Пепа. Он принимает решения и твердо их отстаивает. Я не испытываю к нему неприязни. Мы прекрасно ладим. И оба любим футбол».