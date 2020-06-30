Джо Харт: «О «Реале» не мечтаю, но мне нужно доверие. Тогда я отплачу сполна»

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт поделился мыслями о своем выходе на рынок свободных агентов. 30 июня заканчивается контракт 33-летнего англичанина с «Бернли».

— Тот факт, что я полтора года сидел на лавке в матчах АПЛ, не изменит и не сломит меня, — приводит BBC Sport слова Харта. — Я помню, кто я есть. Помню, как играл в местной лиге родного города по воскресеньям и мечтал попасть в основу «Шрусбери». Я рано понял, что нужно смотреть на все в перспективе.

О тебе как о футболисте могут говорить замечательные вещи, однако необходимо оставаться самокритичным, анализировать свои действия. Может, со стороны людям кажется, что у меня настало время для паники, однако я вижу ситуацию как шанс для поиска новых возможностей. Для вратаря я достаточно молод. Конечно, у меня нет никаких иллюзий, не жду, что мне сейчас позвонят из «Реала» и скажут, что прогнали Куртуа и собираются взять меня на его место. Однако, возможности у меня все еще остаются. Нужно, чтобы кто-то в меня поверил, и тогда я сполна отплачу за это доверие.