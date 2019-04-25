Голкипер "Бернли" Джо Харт прокомментировал игру вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:2).

Де Хеа пропустил второй гол на 66-й минуте от нападающего Лероя Сане. Немец забил в ближний угол ворот испанца.

– Он лучший вратарь. Я никогда не видел такого отличного вратаря, как он. Люблю наблюдать за его игрой. Сильный игрок, которого тяжело сломать. Он может отдать хороший пас, а может ошибиться и пропустить гол, но все равно, Давид останется тем же голкипером, который будет принимать те же решения, приводит слова Харта Squawka News.

Харт выступал за "Манчестер Сити" с 2006 по 2018 год.

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