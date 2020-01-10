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Джо Харт может продолжить карьеру в МЛС

09:37
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Голкипер «Бернли» Джо Харт может продолжить карьеру в МЛС. На 32-летнего англичанина претендует «Миннесота», сообщает The Athletic.

Ранее появлялась информация, что в услугах Харта также заинтересован «Интер Майами».

Экс-вратарь «Манчестер Сити», «Торино» и «Вест Хэма» решил сменить обстановку, поскольку в Англии его дела складывались не очень хорошо. В нынешнем сезоне он провел только два кубковых матча за «Бернли».

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