Голкипер «Бернли» Джо Харт может продолжить карьеру в МЛС. На 32-летнего англичанина претендует «Миннесота», сообщает The Athletic.

Ранее появлялась информация, что в услугах Харта также заинтересован «Интер Майами».

Экс-вратарь «Манчестер Сити», «Торино» и «Вест Хэма» решил сменить обстановку, поскольку в Англии его дела складывались не очень хорошо. В нынешнем сезоне он провел только два кубковых матча за «Бернли».