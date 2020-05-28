Джо Харт: «Грустно, что не играю, но я уже смирился»

Вратарь «Бернли» Джо Харт рассказал об отношении к нынешней ситуации в своей карьере.

— Это точно самая низшая точка в моей карьере, но не темная туча, — приводит Evening Standard слова Харта. — Да, я расстроен, потому что не играю, потому что знаю, кем хочу быть и что могу дать команде, однако я уже смирился с тем, что происходит. Тем не менее, я вижу вызов в данной ситуации.

В сезоне-2019/20 Харт провел за «Бернли» 3 матча и пропустил 7 мячей. Его контракт с командой действует до конца июня этого года.