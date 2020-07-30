Джо Харт близок к переходу в «Селтик»

Джо Харт близок к заключению соглашения с «Селтиком», сообщает BBC со ссылкой на The Sun.

По информации источника, 33-летний англичанин, ставший свободным агентом этим летом, может подписать контракт с шотландским клубом. Сообщается, что при этом для «Селтика» приоритетным является трансфер вратаря АЕКа Василиоса Баркаса, однако сделка может сорваться.

В сезоне-2019/20 Харт выступал за «Бернли» и провел за команду 3 матча, пропустив 7 мячей.