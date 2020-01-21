Джо Гомес: «Никто из игроков «Ливерпуля» не смотрит в турнирную таблицу»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал о том, как команда воспринимает свое выступление в этом сезоне в чемпионате Англии.

— Никто из игроков «Ливерпуля» не заглядывает в турнирную таблицу АПЛ, важно фокусироваться на каждой последующей игре, — приводит слова Гомеса пресс-служба «Ливерпуля». — Нам совсем не важно, сколько у команды в общем счете очков, мы просто голодны до побед. Понимаем, насколько важна каждая встреча, поэтому стараемся не заглядывать сильно вперед, а сосредоточиться на том, что есть здесь и сейчас и продвигаться по сезону от игры к игре.

После 23 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 21 победу, 1 ничью и матч в запасе. Отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — составляет 16 очков, однако «горожане» сыграли на матч больше