Джейсон Макатир: «Если Клопп уйдет, я не удивлюсь»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейсон Макатир рассказал, что не будет удивлен, если главный тренер красных Юрген Клопп покинет клуб раньше окончания контракта, сообщает Mail Daily Sports. Соглашение немецкого специалиста рассчитано до 2024 года.

— Нет, я не буду удивлен, если он уйдет. Я не буду удивлен совершенно. Я просто думаю, что он может «перегореть», — сказал Макатир. — Страсть, которую он вкладывает в команду, усилия... Он делает это постоянно. Я был с ним в туре раньше, и он не мог «двигаться». Он не мог выйти из отеля, он встречался с потенциальными партнерами, ходил на ужины, договаривался. Все время.

Клопп может стать самым «долгосрочным» тренером клуба со времен Боба Пейсли, который занимал пост с 1974 по 1983.