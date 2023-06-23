Джеймс посоветовал Райсу не сомневаться в переходе в «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Дэвид Джеймс заявил, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс должен быть уверен в своем переходе в стан «горожан».

Команда Хосепа Гвардиолы борется с «Арсеналом» за хавбека.

«Зачем Райсу выбирать «Арсенал»? Его хочет приобрести обладатель Лиги чемпионов, Кубка Англии и английской премьер-лиги. «Арсенал» же не выиграл ни одного трофея», — цитирует Джеймса Football Daily.