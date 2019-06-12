Джеймс подписал пятилетний контракт с "МЮ"

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет. Ранее он выступал за "Суонси".

Соглашение предусматривает опцию продления еще на один год.

По информации Sky Sports, "Суонси" получит за игрока, выступающего на позиции вингера, 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 21-летнй Дэниэл Джеймс провел за "Суонси" 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.

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