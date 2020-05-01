Джеймс Милнер: «Мы не хотим, чтобы нас запомнили, как команду, которая взяла лишь один кубок»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о амбициях команды.

— Мы не хотим, чтобы нас запомнили, как команду, которая взяла лишь один кубок, — приводит слова Милнера Sky Sports. — Мы не хотим останавливаться. Посмотрим, сможем ли мы выиграть так много, как только возможно.

Я отчаянно хотел взять трофей с этим клубом. Каждый день ты приходишь на «Мелвуд» и видишь титулы, которые «Ливерпуль» брал постоянно.

Год назад мы добрались до финала Лиги чемпионов, были близки к победе в премьер-лиге, еще раньше — Лига Европы и финал Кубка английской лиги. Было близко, но не получилось. Очевидно, это сделало ощущения особенными, когда мы все-таки смогли.