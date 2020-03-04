Джеймс и Ван-Биссака могут пропустить матч «МЮ» с «Дерби»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что матч 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби» могут пропустить защитник Аарон Ван-Биссака и форвард Дэниэл Джеймс.

— Джеймс, вероятно, не сыграет, — цитирует тренера TEAM Talk. — Погба и Рэшфорд все еще травмированы. У Ван-Биссаки сегодня будет обследование. Он попытается сыграть, но у него были проблемы со спиной во время матча с «Эвертоном». Поэтом, вероятно, он также пропустит матч.

Матч «Дерби» — «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта и начнется в 22.45 по московскому времени.